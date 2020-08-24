«Бенфика» попытается подписать Диегу Косту

«Бенфика» в летнее трансферное окно намерена подписать испанского нападающего «Атлетико» Диегу Косту, сообщает A Bola.

На данный момент подписание 31-летнего форварда считается приоритетным вариантом. Ранее в СМИ была информация, что португальский клуб интересуется форвардом Эдинсоном Кавани, однако контракт с уругвайцем не был подписан из-за высоких финансовых запросов экс-игрока «ПСЖ».

В прошлом сезоне ла лиги Диегу Коста провел 23 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.