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Сегодня, 17:22

«Бавария» заинтересована в трансфере Кварацхелии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Баварии», утверждает Sky Sport Germany.

По информации источника, пока мюнхенцы присматриваются к игре 22-летнего грузина, но еще не планирует вести переговоры с «Наполи» или самим игроком.

В текущем сезоне Кварахцелия забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач в 15 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 85 миллионов евро. Ранее Кварахцелия выступал за «Динамо» Батуми, «Рубин», «Локомотив», «Рустави» и тбилисское «Динамо».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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