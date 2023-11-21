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Сегодня, 21:11

Малком может продолжить карьеру в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может перейти в команду АПЛ, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, в трансфере 26-летнего бразильца заинтересованы несколько английских команд. Переход может произойти в зимнее трансферное окно. При этом «Аль-Хиляль» пока не намерен продавать форварда.

Малком выступает за «Аль-Хиляль» с лета этого года. Ранее он играл за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 19 матчей за «Аль-Хиляль», забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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