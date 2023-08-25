«Бавария» рассматривает Чалоба в качестве замены Павару

Защитник «Челси» Тревор Чалоба может продолжить карьеру в Германии. Как написал в Twitter журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» заинтересована в подписании 24-летнего англичанина.

Мюнхенский клуб видит в Чалоба возможную замену Бенжамену Павару, который в ближайшее время станет игроком «Интера».

Действующий контракт Чалоба рассчитан до 2028 года. В этом сезоне он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.