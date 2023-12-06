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Сегодня, 09:53

«Ювентус» предпочтет подписать Берарди, а не Санчо в зимнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» планирует подписать вингера в январское трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, одним из кандидатов туринцев является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, которого манкунианцы отстранили из-за проблем с дисциплиной в сентябре.

Но Санчо идет под вторым номером в шорт-листе. Лидером является Доменико Берарди из «Сассуоло». В «Ювентусе» отдают ему предпочтение, поскольку он адаптирован к серии А. Кроме того, ожидается, что с 29-летним итальянцем будет проще договориться по условиями контракта.

В текущем сезоне в активе Берарди 7 забитых мячей и 3 голевые передачи в 13 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
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