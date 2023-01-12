«Бавария» не планирует покупать Фирмино

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не станет игроком «Баварии». Руководство клуба не заинтересовано в покупке футболиста, сообщает Goal.com.

На данный момент мюнхенцы занимаются поиском замены голкипера Мануэля Нойера. Основным претендентом на место сменщика 36-летнего игрока считается Александр Нюбель.

Фирмино играет в составе «Ливерпуля» с лета 2015 года. Его соглашение с мерсисайдцами рассчитано до окончания нынешнего сезона. В этом сезоне он забил семь мячей и отдал три ассиста в 13 встречах.