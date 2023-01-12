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Сегодня, 08:25

«Барселона» планирует подписать Тюрама в январе

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Николо Скира.

По информации источника, руководство каталонского клуба планирует оформить трансфер игрока уже в январе.

Тюрам выступает за «Боруссию» с 2019 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 17 матчей за команду из Менхенгладбаха во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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