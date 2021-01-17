«Бавария» хочет продать Толиссо ради покупки Нойхауса

«Бавария» готова продать полузащитника Корентена Толиссо, чтобы приобрести игрока «Боруссии» Флориана Нойхауса, сообщает Sport Bild.

По данным источника, сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро. Руководство рассматривает вариант продажи Толиссо, чтобы выручить средства на Нойхауса.

Соглашение 26-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2022 года. Сообщалось, что в нем заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».