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«Бавария» хочет продать Толиссо ради покупки Нойхауса

16:30
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«Бавария» готова продать полузащитника Корентена Толиссо, чтобы приобрести игрока «Боруссии» Флориана Нойхауса, сообщает Sport Bild.

По данным источника, сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро. Руководство рассматривает вариант продажи Толиссо, чтобы выручить средства на Нойхауса.

Соглашение 26-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2022 года. Сообщалось, что в нем заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

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