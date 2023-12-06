«Бавария» готова обменять Альфонсо Дэвиса в «Реал» на Родриго

«Бавария» заинтересована в вингере «Реала» Родриго, сообщает Defensa Central.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса. По информации источника, «Бавария» готова обменять 23-летнего канадца на Родриго. Еще одна альтернатива — обмен на 19-летнего полузащитника Нико Паса с доплатой со стороны мадридцев.

Defensa Central утверждает, что «Реал» не заинтересован ни в одном из представленных вариантов. Клуб планирует предложить за Дэвиса 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний Родриго провел 20 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.