Батленд намерен вернуться в АПЛ

Вратарь "Стоук Сити" Джек Батленд желает вернуться в АПЛ, сообщает Daily Star. Он не ушел из команды после того, как "гончары" покинули элитный дивизион.

Заинтересованность в голкипере проявляют "Кристал Пэлас" и "Борнмут". "Стоук" намерен выручить порядка 34 миллионов евро на продаже 26-летнего англичанина.

В текущем сезоне Батленд провел 45 матчей, в которых пропустил 51 мяч и 18 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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