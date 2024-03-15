«Барселона» потеряла интерес к Гринвуду, «Атлетико» по-прежнему заинтересован

«Атлетико» заинтересован в форварде «Хетафе» Мэйсоне Гринвуде, сообщает The Times.

Англичанин выступает за испанский клуба на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, мадридцы проявляют интересес к игроку, но пока не готовы заплатить запрашиваемые за него 50 миллионов евро. Также сообщается, что «Барселона» хотела приобрести футболиста, но отказалась от этой идеи из-за прошлого нападающего.

В текущем сезоне 22-летний Гринвуд сыграл 26 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость английского форварда в 7,5 миллиона евро. Аренда рассчитана до конца июня 2024 года.