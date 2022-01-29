«Барселона» объявила о переходе Траоре

В сезоне-2021/22 Траоре провел 23 матча за «Вулверхэмптон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

26-летний испанский футболист является воспитанником «Барселоны». Он выступал в системе клуба с восьми лет. С 17 лет играл за «Барселону-В», а также выиграл с «Барсой» Юношескую лигу УЕФА.

За первую команду «Барсы» футболист провел четыре матча и забил один мяч.