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Сегодня, 21:50

«Барселона» объявила о переходе Траоре

Адама Траоре стал игроком «Барселоны»
Евгений Петров
Корреспондент
Адама Траоре.
Фото Sky Sports

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что футболист перешел на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Финансовые детали сделки на данный момент не разглашаются. По данным СМИ, у «Барсы» будет право выкупа контракта игрока за 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Траоре провел 23 матча за «Вулверхэмптон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

26-летний испанский футболист является воспитанником «Барселоны». Он выступал в системе клуба с восьми лет. С 17 лет играл за «Барселону-В», а также выиграл с «Барсой» Юношескую лигу УЕФА.

За первую команду «Барсы» футболист провел четыре матча и забил один мяч.

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