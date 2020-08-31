«Барселона» не будет наказывать Месси за пропуск медосмотра

«Барселона» не будет применять санкций к нападающему Лионелю Месси из-за пропуска вчерашнего медосмотра, сообщает Sport. Ранее форвард уведомил клуб о намерении расторгнуть контракт и сообщил, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.

При этом «Барса» планирует пропорционально сокращать зарплату Месси за каждый день отсутствия в расположени клуба.

По информаци СМИ, Месси, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Он рассчитывает покинуть «Барсу» бесплатно, в Каталонии же хотят продать его за прописанные в контракте отступные в 700 миллионов.