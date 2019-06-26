"Барселона" намерена приобрести защитника "МЮ"

"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" Виктором Линделефом и сделала запрос по трансферу игрока, утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, сине-гранатовые в срочном порядке ищут усиление линии обороны в связи с тем, что защитник "Аякса" Маттейс де Лигт отказал каталонцам и может перейти в "Ювентус".

В прошедшем сезоне 24-летний швед провел 40 матчей за "МЮ", забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает Линделефа в 35 миллионов евро. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Все о трансферах – здесь