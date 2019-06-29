"Барселона" может подписать сына Георге Хаджи, которым интересовался "Спартак"

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи может перейти в "Барселону". Как сообщает Gsp.ro, каталонцы ведут переговоры с 20-летним румыном, за игрой которого скауты клуба следили на молодежном чемпионате Европы-2019,

Ранее сообщалось об интересе к этому игроку со стороны "Спартака".

Янис Хаджи – сын бывшего игрока "Реала", "Барселоны" и сборной Румынии​ Георге Хаджи, который является главным тренером "Вииторула".

В сезоне 2018/19 Янис Хаджи провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач.

СМИ: "Спартак" заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи