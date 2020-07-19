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«Барселона» может обменять Коутинью на Гендузи

09:14
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи может продолжить карьеру в Испании, сообщает The Mail.

По сведениям источника, 21-летний француз может стать частью сделки по переходу хавбека Филиппе Коутинью из «Барселоны». Сам игрок недоволен тем временем, который получает при Микеле Артете.

В текущем сезоне Гендузи провел 34 матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу и заработал 8 желтых карточек.

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