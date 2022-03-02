«Барселона» интересуется Тчуамени из «Монако»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на 22-летнего француза претендует «Барселона». Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Челси», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Монегаски хотят получить за игрока не менее 50 млн евро.

В текущем сезоне Тчуамени провел 29 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.