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Сегодня, 15:00

«Барселона» и «Ювентус» поборются за звезду «Кристал Пэласа»

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«Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в приобретении атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа, сообщает Evening Standard.

Игрок до сих пор не продлил свой контракт с английским клубом. Соглашение с ивуарйцем истекает в конце сезона.

С наступлением января Заа сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и как раз этого момента ожидают «Барселона» и «Ювентус».

В текущем сезоне 29-летний вингер сыграл 11 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Вильфрид Заа
ФК Барселона
ФК Кристал Пэлас
ФК Ювентус
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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