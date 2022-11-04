«Барселона» и «Ювентус» поборются за звезду «Кристал Пэласа»

«Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в приобретении атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа, сообщает Evening Standard.

Игрок до сих пор не продлил свой контракт с английским клубом. Соглашение с ивуарйцем истекает в конце сезона.

С наступлением января Заа сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и как раз этого момента ожидают «Барселона» и «Ювентус».

В текущем сезоне 29-летний вингер сыграл 11 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.