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Сегодня, 17:27

19-летний Пепи летом может покинуть «Аугсбург»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Гронингена» Рикардо Пепи, арендованный у «Аугсбурга», может покинуть немецкий клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, многие клубы следят за 19-летним американцем, который хорошо выступает в чемпионате Нидерландов. Также вместе со сборной США Пепи выступит на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Пепи провел 8 матчей за «Гронинген», в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллиона евро.

ФК Аугсбург
ФК Гронинген
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