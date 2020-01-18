«Барселона» и «Ювентус» обсуждают возможность обмена Ракитича на Бернардески

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Ювентус», утверждает AS. По информации СМИ, в обратном направлении отправится хавбек туринцев Федерико Бернардески.

Руководство «бьянконери» и каталонцев обсуждают возможность обмена 31-летнего Ракитича на 25-летнего Бернардески. Сделка далека от завершения. Отмечается, что прошлым летом «Барселона» обсуждала вариант с уходом футболиста сборной Хорватии.

В текущем сезоне Ракитич провел 19 матчей за «Барселону» и отдал две результативные передачи. У Бернардески — 19 игр и один гол за туринцев.