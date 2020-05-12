«Барселона» хочет продать Семеду за 50 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может покинуть клуб в конце сезона, сообщает Radio Catalonia.

По сведениям источника, 26-летний португалец не смог раскрыться в каталонском клубе, поэтому «Барселона» хочет продать игрока за 50 млн евро.

Защитником уже интереуются «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Семеду выступает за «Барселону» с лета 2017 года, перейдя из «Бенфики» за 30 млн евро. В текущем сезоне на его счету 29 матчей во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи и заработал четыре желтые карточки.