"Барселона" готова расстаться с Юмтити за 50 миллионов евро

"Барселона" желает расстаться с защитником Самюэлем Юмтити, сообщает Sport.es. Каталонцы намерены выручить от трансфера 50 миллионов евро. Руководству клуба не понравилось решение француза отказаться от хирургического вмешательства при травме колена.

В прошедшем сезоне Юмтити сыграл в 15 матчах за "Барселону" и отметился одной голевой передачей. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 45 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему защитнику со стороны "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Арсенала".

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