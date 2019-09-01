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Бакайоко вернулся в «Монако»

00:19
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«Монако» объявил о возвращении в команду полузащитника Темуе Бакайоко. Монегаски арендовали француза у «Челси» на один сезон с правом выкупа.

= Очень рад вернуться в «Монако», — приводит пресс-служба клуба слова Бакайоко. — С этим клубом у меня связаны фантастические воспоминания. Надеюсь, что смогу как можно быстрее влиться в коллектив.

Напомним, Бакайоко выступал за «Монако» с 2014 по 2017 год, а затем перешел в «Челси». В прошлом сезоне он на правах аренды играл за «Милан».

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