Бакайоко вернулся в «Монако»
00:19
«Монако» объявил о возвращении в команду полузащитника Темуе Бакайоко. Монегаски арендовали француза у «Челси» на один сезон с правом выкупа.
= Очень рад вернуться в «Монако», — приводит пресс-служба клуба слова Бакайоко. — С этим клубом у меня связаны фантастические воспоминания. Надеюсь, что смогу как можно быстрее влиться в коллектив.
? ???? ?? ???? ? pic.twitter.com/xwQsxWbyIB— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 31, 2019
Напомним, Бакайоко выступал за «Монако» с 2014 по 2017 год, а затем перешел в «Челси». В прошлом сезоне он на правах аренды играл за «Милан».
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