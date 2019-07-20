"Аякс" подпишет защитника сборной Мексики на замену де Лигту

Защитник сборной Мексики Эдсон Альварес перейдет из "Америки" в "Аякс". Как сообщает пресс-служба голландского клуба, с 21-летним мексиканцем был согласован контракт до 30 июня 2024 года. В ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр.

В прошлом сезоне Альварес сыграл в 46 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, 18 июля было объявлено о переходе защитника Маттейса де Лигта из "Аякса" в "Ювентус".