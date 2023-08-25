«Астон Вилла» и «Байер» поборются за Эззалзули из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 21-летнего марокканца претендует «Астон Вилла», однако ей придется побороться за игрока с «Байером», который также хочет подписать форварда.

Минувший сезон Эззалзули провел в аренде у «Осасуны». На его счету 6 голов и 2 результативные передачи в 34 матчах. Также в сезоне-2023/24 он провел два матча за «Барселону».