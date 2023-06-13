«Арсенал» и «Челси» ведут борьбу за Кайседо из «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Transfers.

По сведениям источника, на 21-летнего эквадорца претендуют «Челси» и «Арсенал», которые ведут борьбу за игрока. «Канониры» опасаются, что «Челси» может предложить за хавбека больше денег.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» хочет получить за Кайседо" не менее 70 млн фунтов.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.