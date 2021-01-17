Алли пытается убедить «Тоттенхэм» отпустить его в «ПСЖ»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли пытается договориться с руководством клуба по поводу своего трансфера, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист хочет перейти в «ПСЖ» на правах аренды, однако «шпоры» не спешат опускать 24-летнего англичанина. Парижане заинтересованы в трансфере игрока и намерены побороться за него.

В сезоне-2020/21 Алли провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.