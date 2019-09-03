Алекс Крал сомневался в переходе в «Спартак»

Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.

— Это был непростой выбор. Я сомневался, потому что это очень большие перемены в жизни и карьере, — цитирует хавбека iDnes.cz. — И нужно очень взвешено подойти к подобному шагу. Но я верю, что российский чемпионат — верный выбор. Эта лига занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Многие игроки уезжали в другой чемпионат, чтобы потом сделать еще один шаг вперед: Патрик Шик, Марек Сухи, Петр Чех. «Спартак» — это новый уровень для меня. Надеюсь, это поможет мне двигаться дальше.

Все вокруг говорили, что это будет правильный выбор. Даже в команде на это отреагировали очень положительно. Меня спрашивали: «Чего здесь думать?»

Правда, в Чехии не очень внимательно следят за чемпионатом России. Исторически так сложилось, что многие негативно воспринимают все, что связано с Россией. Но за последние годы страна совершила огромный скачок вперед. И в футбольном плане тоже. Так что я буду выступать за очень большой клуб.

«Спартак» приобрел 21-летнего чеха у «Славии» за 12 миллионов евро.

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