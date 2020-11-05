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Алаба хотел бы попробовать свои силы в «Реале» или «Барселоне»

07:01
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Защитник «Баварии» Давид Алаба хотел бы продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний австриец намерен попробовать перейти в «Барселону» или «Реал». Однако каталонский клуб на данный момент не готов потянуть зарплату игрока. Нынешнее соглашение Алабы действует до конца сезона-2020/21.

В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.

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