Алаба хотел бы попробовать свои силы в «Реале» или «Барселоне»

Защитник «Баварии» Давид Алаба хотел бы продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний австриец намерен попробовать перейти в «Барселону» или «Реал». Однако каталонский клуб на данный момент не готов потянуть зарплату игрока. Нынешнее соглашение Алабы действует до конца сезона-2020/21.

В текущем сезоне Алаба провел 9 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.