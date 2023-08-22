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Сегодня, 19:39

«Аль-Наср» объявил о переходе Отавио из «Порту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Отавио.
Фото ФК «Аль-Наср»

Полузащитник «Порту» Отавио перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Объявление о переходе 28-летнего португальца появилось в соцсетях саудовского клуба. Он будет выступать за команду под 25-м номером.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» заплатит за игрока 60 миллионов евро, что сделает его самой дорогой продажей в истории «Порту».

Отавио выступал за «Порту» с 2014 года. Он провел за «драконов» 283 матча, забил 31 гол и сделал 75 результативных передач.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

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ФК Порту
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