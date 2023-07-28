«Аль-Ахли» объявил о переходе Махреза

«Аль-Ахли» подписал контракт с вингером «Манчестер Сити» Риядом Махрезом, сообщает пресс-служба саудовского клуба. Соглашение с 32-летним алжирцем рассчитано до лета 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Ахли» заплатит на переход игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Mirror сообщал, что Махрез будет получать в новом клубе 46 миллионов евро в год.

Алжирский футболист в сезоне-2022/23 провел за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Махрез выступал за «Ман Сити» с 2018 года. За это время он провел в составе «горожан» 236 матчей, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. В составе клуба из Манчестера футболист 4 раза выигрывал АПЛ, один раз — Лигу чемпионов, 2 раза — Кубок Англии, 3 раза — Кубок английской лиги и 1 раз — Суперкубок Англии.