«Аль-Наср» договорился с «Баварией» о переходе Садио Мане

Форвард «Баварии» Садио Мане перейдет в «Аль-Наср», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже договорились о предстоящем трансфере. В ближайшее время 31-летний сенегалец должен пройти медосмотр перед завершением сделки.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за мюнхенцев 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В апреле игрока отстраняли от основного состава из-за драки с одноклубником Лероем Сане.

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