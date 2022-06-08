Бастони и Шкриньяр могут покинуть «Интер». Их агенты прибыли в офис «нерадзурри»

Агенты Бастони и Шкриньяра приехали в офис «Интера», чтобы обсудить будущее игроков

Агенты защитников «Интера» Алессандро Бастони и Милана Шкриньяра прибыли в офис «нерадзурри», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, они обсудят возможность трансферов футболистов.

Ранее сообщалось об интересе к обоим футболистам со стороны «МЮ», «Тоттенхэма», «Челси» и «ПСЖ».

Контракт Шкриньяра заканчивает следующим летом. 27-летний словак может быть включен в сделку по возвращению в «Интер» форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Соглашение Бастони истекает в июне 2024 года. 23-летний итальянец ранее говорил, что не против остаться в «Интере».