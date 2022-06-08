«Милан» включит хавбека Побега в сделку по Дзаньоло

«Милан» намерен подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Как сообщает La Repubblica, взамен руководство «россонери» предлагает наличные и хавбека Томмазо Побега, который прошлый сезон провел в аренде в «Торино».

Ранее сообщалось, что римляне готовы отпустить Дзаньоло за 50 миллионов евро.

22-летния итальянец в текущем сезоне провел за «Рому» 42 матча, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.