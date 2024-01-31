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Сегодня, 20:30

Агент Миладиновича заявил о скором подписании контракта с «Тоболом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы экс-защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал о возможном подписании контракта его клиента с казахстанским «Тоболом».

«К Миладиновичу есть предметный интерес от японской команды, от двух израильских, одна из которых — участник предстоящих еврокубков, и от одного из лидеров чемпионата Грузии. Но переговоры с «Тоболом» находятся в продвинутой стадии, контракт согласован, хотя еще не подписан. Сегодня ночью Иван вылетает в Анталью, где клуб проводит сборы, а уже завтра он может официально стать футболистом «Тобола», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее «Сочи» объявил о расторжении контракта с Миладиновичем.

29-летний серб провел за «Сочи» 116 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Иван Миладинович
Футбол
ФК Тобол
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