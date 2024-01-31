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Сегодня, 20:20

Форвард «Челси» Бройя на правах аренды может перейти в «Фулхэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фулхэм» сделал «Челси» официальное предложение по аренде нападающего Армандо Бройи, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, в возможное соглашение будет включена возможность выкупа. Кроме того, сообщается, что ранее «Челси» отклонил предложение об аренде игрока от «Вулверхэмптона».

22-летний албанец является воспитанником «Челси». В текущем сезоне он провел за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
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