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Сегодня, 10:45

«Адана Демирспор» близок к подписанию Бакайоко

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Милана» Темуе Бакайоко, арендованный у «Челси», может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 28-летнего француза претендует «Адана Демирспор». Стороны уже согласовали контракт с игроком до 2026 года, по которому он будет получать 3 миллиона евро в год.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды из «Челси» с июня 2021 года, срок соглашения действует до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне игрок ни разу не сыграл за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает Бакайоко в 4 миллиона евро.

Темуе Бакайоко
ФК Адана Демирспор
ФК Милан
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