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Абрамович хочет видеть в «Челси» форварда Холанна

18:27
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Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Bild.

В покупке игрока заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель. «Челси» готов потратить на трансфер норвежца 100 миллионов евро. Ранее сегодня, 26 февраля, сообщалось, что летом клуб может покинуть нападающий Тэмми Абрахам, если «Челси» купит Холанна.

В сезоне-2020/21 20-летний футболист в 17 матчах чемпионата Германии забил 17 голов и сделал 3 точные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

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