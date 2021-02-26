Абрамович хочет видеть в «Челси» форварда Холанна
Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Bild.
В покупке игрока заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель. «Челси» готов потратить на трансфер норвежца 100 миллионов евро. Ранее сегодня, 26 февраля, сообщалось, что летом клуб может покинуть нападающий Тэмми Абрахам, если «Челси» купит Холанна.
В сезоне-2020/21 20-летний футболист в 17 матчах чемпионата Германии забил 17 голов и сделал 3 точные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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