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Евсеев прокомментировал переход полузащитника «Уфы» Фольмера в «Ростов»

21:02
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал переход хавбека уфимской команды Кирилла Фольмера в «Ростов».

«Думаю, это отличное приобретение «Ростова». Советую присмотреться. Думаю, Кирилл получит много игровой практики. У него хорошая подача, предположу, что ему могут отдать и исполнение стандартов. Было приятно работать с ним в «Уфе», рад, что он пошёл на повышение», — написал Евсеев.

Фольмер подписал контракт с «Ростовом», рассчитанный до 2026 года. В этом сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

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