Евсеев прокомментировал переход полузащитника «Уфы» Фольмера в «Ростов»
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал переход хавбека уфимской команды Кирилла Фольмера в «Ростов».
«Думаю, это отличное приобретение «Ростова». Советую присмотреться. Думаю, Кирилл получит много игровой практики. У него хорошая подача, предположу, что ему могут отдать и исполнение стандартов. Было приятно работать с ним в «Уфе», рад, что он пошёл на повышение», — написал Евсеев.
Фольмер подписал контракт с «Ростовом», рассчитанный до 2026 года. В этом сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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