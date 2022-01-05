Единственный русский в «Барсе». Как Корнеев играл у великого Кройфа и почему ушел

Рассказываем, как бывший тренер сборной выступал за каталонцев.

Игорь Корнеев — единственный российский футболист, которому довелось поиграть в «Барселоне». Рассказываем об этом этапе карьеры бывшего полузащитника и тренера сборной России.

Зашел в ресторан — а там помощник Кройфа

По словам самого Корнеева, оказаться в «Барселоне» ему помог случай. 30 августа 1994 года он расторг соглашение с «Эспаньолом», за который за три сезона забил 21 гол. А уже через два дня подписал соглашение с сине-гранатовыми.

— В понедельник, разорвав контракт с «Эспаньолом», зашел пообедать в ресторан, — по горячим следам рассказывал Игорь корреспонденту «СЭ». — За соседним столиком сидел Тони Брюинс, помощник главного тренера «Барсы» Йохана Кройфа. Мы разговорились, я рассказал ему о своих проблемах. «Ничего не обещаю, но жди звонка», — ответил он. Телефон разбудил меня в среду утром. «Есть возможность дать тебе место в команде, — услышал я в трубке знакомый голос Брюинса. — Приезжай». Через час я уже был в клубе «Барселоны» и подписывал договор по системе «один плюс три».

— Но играть в чемпионате Испании могут только три легионера. Неужели Кройф лишит места в составе Ромарио, Кумана, Стоичкова или Хаджи?

— Пока об этом рано говорить. Тренироваться буду с основным составом. А выходить на поле? Признаться, пока я просил проверить меня в «Барселоне Б». Она выступает во втором дивизионе и считается фарм-клубом. Но все решать Кройфу.

Испанская пресса, комментируя переход Корнеева, писала, что российский легионер по манере игры напоминал Микаэля Лаудрупа и мог заменить его в «Барсе». Позже станет известно, что Кройф видел Игоря на месте бразильца Ромарио, который должен был покинуть каталонский клуб еще осенью, но остался до зимы.

— Посредственных футболистов в «Барсу» не приглашают, — рассказывал впоследствии Брюинс. — У Корнеева отличная техника. Я следил за ним, когда он еще играл за ЦСКА, а потом за «Эспаньол». А ближе познакомился с ним на чемпионате мира в США. Тогда наш клуб уже вплотную им заинтересовался.

Дебюта за основу сине-гранатовых Корнееву пришлось ждать четыре месяца. Впервые в футболке первой команды экс-армеец вышел на поле 15 января 1995 года во встрече с «Логроньесом» и в буквальном смысле ошеломил испанскую публику. Россиянин записал на свой счет два голевых паса, а команда Кройфа крупно победила — 3:0. Корнеев на удивление быстро вписался в тактическую схему каталонцев, взяв на себя функции разыгрывающего. Атака «Барсы» выглядела непривычно после отъезда Ромарио и дисквалификации Стоичкова, который к тому же в очередной раз повздорил с тренером. На сей раз сочетание было таким: Хорди Кройф — на острие атаки, Корнеев — справа, Хаджи — слева на месте инсайдов.

— Отличная игра Корнеева не стала для меня откровением. Я знаю его возможности — это футболист с громадным потенциалом, — заметит после матча Кройф-старший.

На следующий день El Mundo Deportivo вышла с заголовком: «Корнеев блещет на «Камп Ноу». Испанские СМИ признали Игоря лучшим игроком матча. A Sport оценил его действия на поле «восьмеркой». Для сравнения: Бакеро получил семь баллов, Кройф и Куман — по шесть, а Хаджи и вовсе четыре.

— Я не имел права на ошибку в день своей премьеры, и не стоит преувеличивать моих заслуг, — скромничал Игорь. — Жаль, что мы использовали лишь малую часть имевшихся возможностей. Шесть раз я выводил партнеров один на один с голкипером соперника, но лишь дважды они свои выходы реализовали. Что сказал после финального свистка Кройф? «Мы-то твои достоинства знали. Ты должен был доказывать что-то только тем, кто в тебя не верил».

Ромарио. Фото Getty Images

«Уход Ромарио не слишком ослабит команду»

Интересны рассуждения Корнеева об отъезде Ромарио и том, как «Барса» будет выглядеть в атаке без бразильца.

— Насколько велик ваш шанс закрепиться в основе после отъезда Ромарио? — спросил Корнеева корреспондент «СЭ» еще за два дня до игры с «Логроньесом».

— На мой взгляд, уход Ромарио не слишком ослабит команду, да и моя манера игры больше подходит для «Барсы» без Ромарио, чем для «Барсы» с ним.

— ???

— Ромарио — это ярко выраженный центрфорвард, который исключает из поля своей деятельности фланги. Это в какой-то степени упрощает задачу защитникам соперников. При Ромарио «Барса» не строила игру в атаке через разреженные зоны, что раньше было ее основным козырем. Два года назад каталонцы играли совсем иначе — со всех сторон на чужую половину врывались игроки, и защитники просто не знали, что делать. Это было достойное зрелище. Сейчас в подобном ключе действует «Реал». Лаудрупу достаточно рывка партнера, и тот сразу будет иметь мяч.

— Может получиться, что отъезд Ромарио даже пойдет «Барсе» на пользу?

— Ясно, что играть она теперь будет иначе. Лучше или хуже — покажет время. Ведь когда был Ромарио, всегда искали его — того, кто забивает. Это большой игрок, таких мало в мировом футболе. Имея за матч пять моментов, три он использует всегда. Другое дело, что в последнее время мяч до него практически не доходил.

В следующем туре против «Альбасете» (2:2) тройка легионеров сине-гранатовых осталась прежней — Куман, Хаджи, Корнеев. Россиянин провел на поле все 90 минут, но выглядел довольно блекло. Marca поставила ему низкую оценку. Именно поэтому отбывший дисквалификацию Стоичков в следующей игре с «Атлетиком» вытеснил из состава россиянина — Игорь вышел на замену за 15 минут до финального свистка.

Против хихонского «Спортинга» Корнеев вернулся в старт, но результативными действиями не отметился. Кройф поверил в лучшего футболиста СССР-1991 и в матче с «Расингом», который «Барса» с треском провалила (0:5). Зато феерил форвард сантандерцев Дмитрий Радченко, оформивший дубль. «Как смотрелся Корнеев? Нормально. Даже попал в перекладину. Думаю, сыграл не хуже других», — оценил действия соотечественника экс-спартаковец.

Игорь Корнеев. Фото mundodeportivo.com

«Он выглядел на голову выше Стоичкова»

Пожалуй, свою самую зрелищную игру в составе «Барсы» Корнеев выдал не в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов — в первом четвертьфинале с «ПСЖ» (1:1) 1 марта 1995 года.

На 40-й минуте Игорь вывел на ударную позицию Бегиристайна, который забил, но помощник судьи усмотрел офсайд. А в начале второго тайма разыграл «стенку» со Стоичковым, ворвался в штрафную и сильно прострелил на того же Бегиристайна. От рук вышедшего на перехват Лама мяч залетел в сетку.

— Гол получился курьезным, — признал Корнеев после финального свистка.

— На бледном фоне «Барселоны» Корнеев был лучшим, — заметил, в свою очередь, полузащитник «Реал Сосьедад» Валерий Карпин. — Наверное, это была одна из самых ярких игр Игоря за каталонцев. Но «Барса» весь сезон выглядит так же слабо, как и против парижан.

Интересное наблюдение после матча сделал тогда Радченко: «Барселона» сейчас играет так, что ни у кого нет постоянной позиции. Тот же Стоичков действовал в этом матче и слева, и справа, и в центре. Футболисты сами ищут свой шанс на поле. Игорь, в отличие от партнеров, создавал опасность у ворот французов и не терял мячи на ровном месте. Он выглядел на голову выше того же Стоичкова".

— Кройф меня использовал больше на правом фланге, хотя это не лучшая для меня позиция, — уже в наши дни рассказывал экс-тренер сборной России. — Было тяжеловато, ведь когда в центральной зоне привыкаешь к свободе, то потом непросто перестроиться. Выходи я в середине, то мог бы принести больше пользы атаке.

— Чтобы закрепиться в основном составе «Барселоны», нужно иметь определенный уровень игры. Корнеев его имеет уже сегодня. Но способен на большее, — так оценивал класс россиянина Кройф.

— Кройф был жестким? — спросили как-то Корнеева.

— Когда хотел — да. Но обычно голос старался не повышать.

— Только Стоичкову позволялось говорить с Кройфом так, как болгарин считал нужным?

— Никому. Но Христо все равно так делал (смеется). Потому что это Христо. Недавно я его встретил в феврале в Москве на турнире «Кубок легенд». Он тот же, как и в те времена, — говорит что думает.

— Вы с ним были близки?

— Как и с Хаджи. Вот такая у нас сложилась веселая компания.

— Можно сказать, что Стоичков — лучший партнер в вашей карьере?

— Когда Стоичков блистал, то был идеальным партнером для всех. Под этот статус подходил и Куман. И это несмотря на то, что Роналд не был быстрым. Но за счет понимания футбола ему достаточно было сделать шаг вперед или в сторону и одним пасом так развернуть атаку, что чужая оборона сыпалась и трещала по швам. И хотя у нас был большой капитан — Бакеро, — Куман тоже управлял игрой и партнерами.

А вот отрывок из интервью Стоичкова корреспонденту «СЭ», который весной 95-го побывал в Испании.

— Вместо Ромарио играет Корнеев. Как он вам?

— Отлично отдает пасы, у него хорошая техника. Но с Ромарио мне было легче, потому что нас многое связывало и вне поля. Хотя и с Игорем у меня приятельские отношения.

Игорь Корнеев. Фото Getty Images

«Корнеев не показывает всего, на что способен, в решающие моменты»

Несмотря на отличную игру в Париже, Корнеев остался в запасе в матче чемпионата Испании против «Сарагосы» и не принял участия в ответной встрече с «ПСЖ».

Внешне Игорь спокойно относился к таким вещам: «У нас ни у кого нет твердого места в стартовом составе. Когда я остаюсь на скамейке, воспринимаю это нормально».

Но по большому счету ему не удалось сразу запрыгнуть на следующую ступень. Здесь нужно учитывать и взбалмошный характер Кройфа. Команда валилась — «Барса» уже не могла держать победную планку прежних лет. Голландец постоянно критиковал своих игроков. Пресса не уставала обсуждать бесконечные пикировки тренера со Стоичковым. Правило трех легионеров также не гарантировало Игорю постоянной практики. В условиях лимита россиянин должен был быть гораздо сильнее конкурентов. Общей картины он точно не портил, все время пытаясь что-то придумать впереди. Но результативными действиями отмечался нечасто.

Последний раз Корнеев вышел на поле в составе «Барсы» 23 апреля в победном матче с «Вальядолидом» (4:1). Всего за каталонцев он провел 13 встреч (8 — в старте).

В мае испанские СМИ стали писать, что Кройф начал строить новую команду, в которой не видит Стоичкова и Корнеева. Приводились и конкретные слова голландского специалиста в отношении россиянина: «Корнеев не показывает всего, на что способен. Особенно в решающие моменты матча. Он не вносит посильного вклада в игру команды».

Правда, 7 июня AFP со ссылкой на испанскую прессу сообщило, что руководство «Барселоны» намерено еще на три года сохранить права на Корнеева. Предполагалось, что российский полузащитник, который перестал проходить в состав, будет отдан в аренду другому клубу из примеры. Однако атакующий хавбек ответил отказом.

И уже через неделю то же AFP сообщило: полузащитники каталонцев Корнеев и Эйсебио обвинили Кройфа в том, что он обращается с футболистами как с животными и что ему не хватает воспитания. Причиной таких резких высказываний стало то, что тренер отстранил пятерых игроков (включая Корнеева и Эйсебио), которых посчитал виновными в низких результатах команды (в последнем туре «Барса» уступила «Альбасете» — 0:1), от тренировок в общей группе.

«Это была самая грубая ошибка в моей карьере!»

В начале августа в иностранных СМИ появилась информация, что Корнеев близок к подписанию договора с «Нантом». Но трансфер так и не состоялся.

— Вопрос с моим переходом был уже практически решен, когда вдруг у французов возник вариант с поляком Косецки, — рассказывал Корнеев корреспонденту «СЭ». — Для меня в этой истории многое осталось загадкой. Я так и не понял, почему «Нант» решил приобрести игрока, который обошелся ему втрое дороже.

— Почему вы не приняли предложения испанских клубов, а выбираете между Англией и Францией?

— Выступления за «Барселону» подняли меня на определенный уровень. И у меня нет желания опускаться. В Испании я имел предложения только от середняков, которые меня не устраивали.

Позже стало известно, что полузащитник ездил на смотрины в английский «Вест Хэм». Далее Корнеев не появлялся в информационном пространстве вплоть до января 96-го, когда испанский журнал написал об интересе к нему со стороны «Валенсии» и «Севильи». Но и тут, как говорится, не срослось.

Россиянин нарушил молчание в феврале 96-го. К тому моменту он уже 9 месяцев не выходил на поле в официальных матчах...

— Я никогда не думал, что такое может произойти, — сетовал футболист в беседе с корреспондентом «СЭ». — С одной стороны, это стечение обстоятельств, с другой — закономерность. Определенные вещи, не связанные непосредственно с игрой, и привели к тому, что я остался без команды.

— Поясните, пожалуйста.

— Прошлый сезон я заканчивал в «Барселоне». Потом руководство клуба предложило подписать мне контракт на три года, а точнее по схеме «год плюс год плюс год». Таким образом, после каждого сезона в зависимости от заинтересованности двух сторон должно было приниматься решение о продлении или прекращении соглашения. Но я от этого варианта сразу же отказался, о чем сейчас искренне жалею. Это была моя самая грубая ошибка на протяжении всей карьеры профессионала. Не случайно именно с того дня светлая полоса в моей футбольной биографии заметно потускнела.

— И что же делать?

— У меня есть несколько интересных предложений. Но все они связаны с возобновлением карьеры в следующем сезоне.

В итоге Корнеев подписал контракт с голландским «Херенвеном», за который дебютировал в марте 1996 года.

Да, 13 матчей за «Барсу» — даже не целый сезон. Но они были! И Корнеев до сих пор остается русским, осуществившим то, о чем мечтают миллионы, — выйти на поле «Камп Ноу» в сине-гранатовой футболке под гимн «Барселоны».