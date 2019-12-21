Зозуля рассказал, зачем сделал фото на фоне цифр 14 и 88

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил, по какой причине была сделана фотография, ставшая скандально известной за последние дни. В кадре Зозуля стоит на фоне баскетбольного табло, на котором выставлен чет 14:88.

Эти цифры считаются кодовым лозунгом у националистов: 14 — слова одного из главных идеологов неонацистских движений Дэвида Лейна, а 88 — аббревиатура приветствия нацистской Германии.

— Я не выбирал 18-й номер, мне его дали, — цитирует Marca Зозулю. — До сих пор даже не знал, что эти цифры могут иметь политический подтекст, как и 95 процентов населения земли. Я только в конце матча заметил, какой большой разрыв на табло. Это привлекло мое внимание, поэтому я сделал фото. Счет был 14:88.