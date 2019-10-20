Зинедин Зидан: «Каждый в «Реале» должен показать, что он хорош, чтобы играть здесь»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в 9-м туре чемпионата Испании. Мадридцы потерпели первое поражение в сезоне.

— Когда матч начинаете подобным образом, ситуация осложняется, — цитирует испанского специалиста AS. — Мы играли не так, как собирались. Первые 8 минут стали для нас сюрпризом. Они забили и отошли в оборону, а мы не смогли с этим ничего сделать.

Мы должны хорошо проанализировать произошедшее, не можем быть довольны игрой. Травмы являются частью футбола. Вместо травмированных вышли другие игроки, они должны были выступить лучше. Не может быть оправданий. Каждый должен доказывать, что он хорош, чтобы играть здесь.

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