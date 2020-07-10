Зидан сообщил, что Азар может сыграть с «Алавесом»

Нападающий «Реала» Эден Азар может принять участие в матче против «Алавеса», сообщил главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

— У Эдена была пара незначительных повреждений, но о рецидиве речи не идет, — цитирует Marca Зидана. — Он хорошо себя чувствует, тренируется с командой и, надеюсь, сможет сыграть в оставшихся четырех матчах чемпионата и в Лиге чемпионов. Эден хочет быть с нами и не боится рецидива. Он хочет помочь команде и будет с нами в пятницу во время матча с «Алавесом».

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» состоится сегодня, 10 июля, начало — в 23.00 по московскому времени.