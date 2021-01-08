Зидан продолжит тренировать «Реал», несмотря на контакт с зараженным коронавирсом

Руководство ла лиги разрешило главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану тренировать команду, несмотря на контракт с зараженным коронавирусом, сообщает AS.

По данным источника, специалист сдал два отрицательных теста на Covid-19, поэтому сможет готовить команду к матчу 18-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Ранее Зидан пропустил тренировку команды, уйдя на самоизоляцию.

Матч «Осасуна» — «Реал» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало в 23.00 по московскому времени.