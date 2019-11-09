Зидан остался доволен игрой «Реала» в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после разгромной победы над «Эйбаром» (4:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании похвалил игроков своей команды.

— Осталось хорошее впечатление от игры, первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении, — приводит слова Зидана El Chiringuito TV. — Во втором тайме у «Реала» появилось больше трудностей. Тренерский штаб сделал три изменения сегодня и футболисты были феноменальны. Все игроки вовлечены в игровой процесс, когда у них появляется возможность, то они используют ее. Вальверде — молодой футболист, который голоден до побед. Рад, что он забил сегодня.

«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место