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Зидан объяснил важность победы над «Севильей»

11:00
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в матче 12-го тура ла лиги.

«Эта победа очень важна, она придаст нам уверенности накануне решающего матча Лиги чемпионов и дальнейшей борьбы в чемпионате. Я не скажу, что мы забили красивый мяч, но он позволил «Реалу» выиграть — и это хорошо», — цитирует Зидана Marca.

После этой победы «Реал» вышел на третье место с 20 очками, у «Севильи» — 16 очков и шестая позиция.

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