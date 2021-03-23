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Жоау Феликс назвал Роналду кумиром детства для себя и других футболистов сборной

09:14
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Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, вместе с которым выступает за сборную Португалии.

«Играть рядом с Криштиану – это прекрасно. У сборной Португалии много игроков мирового класса, я наслаждался, глядя на их игру, когда был маленьким.

Криштиану подает пример всем игрокам команды не только тем, сколько всего он достиг, но и тем, как до сих пор хочет побеждать. Это кумир детства для меня и других игроков сборной. Он не требует от других больше, чем от себя.

Роналду выиграл все, но он по-прежнему требователен к себе. Это отличный капитан, который всегда готов дать совет. Перед матчем в Лиге наций он сказал мне: «Сохраняй спокойствие и наслаждайся игрой», – цитирует Феликса World Soccer.

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 34 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 5 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/03/22/primera/1616431538_537995.html?id_externo_rsoc=CM_ES_TW

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