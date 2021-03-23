Суарес: «Общаюсь с Месси почти каждый день»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал, общается ли он с бывшим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси.

«Я смотрю матчи «Барселоны», потому что восхищаюсь этим клубом, я защищал его цвета. Благодарен «Барселоне». С Месси я общаюсь почти каждый день. Я знаю, что меня любят в «Барселоне», — цитирует Суареса Marca.

34-летний уругваец выступал в «Барселоне» с 2014 по 2020 год, после чего перешел в «Атлетико». Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. После 28 туров ла лиги «Атлетико» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 66 баллов. «Барселона» располагается на 2-й строчке, отставая на 4 очка.