Гол Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

«Реал» на выезде разгромил «Жирону» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:0.

На 17-й минуте счет открыл Хоселу. 4 минуты спустя преимущество мадридцев удвоил Орельен Тчуамени. Окончательный счет на 71-й минуте установил Джуд Беллингем.

В концовке «Реал» остался в меньшинстве. На 90+3-й минуте красную карточку получил Начо Фернандес.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну». Встреча пройдет 7 октября. В этот же день «Жирона» в гостях сыграет с «Кадисом».