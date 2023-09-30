«Реал Сосьедад» без Захаряна разгромил «Атлетик»
«Реал Сосьедад» с разгромным счетом дома обыграл «Атлетик» из Бильбао — 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Робен ле Норманна (30-я минута), Такэфусы Кубо (48-я) и Микеля Ойярсабаля (66-я).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее он из-за болезни пропустил два матча команды в ла лиге и провел на скамейке матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).
«Реал Сосьедад» с 15 очками поднялся на четвертое место в ла лиге. «Атлетик» с 14 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
6
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|15-5
|13
|
7
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
8
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
10
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-12
|9
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
13
|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
14
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 0
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|- : -
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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