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30 сентября, 23:56

«Реал Сосьедад» без Захаряна разгромил «Атлетик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» с разгромным счетом дома обыграл «Атлетик» из Бильбао — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Робен ле Норманна (30-я минута), Такэфусы Кубо (48-я) и Микеля Ойярсабаля (66-я).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч. Ранее он из-за болезни пропустил два матча команды в ла лиге и провел на скамейке матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).

«Реал Сосьедад» с 15 очками поднялся на четвертое место в ла лиге. «Атлетик» с 14 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:0
Атлетик

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад
0
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Гол Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
5
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
6
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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